In Calabria l’allarme droga non è più un’emergenza marginale, ma un fenomeno strutturale che colpisce sempre più precocemente e con sostanze sempre più pericolose. A Dentro la Notizia, il format di approfondimento giornalistico di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, una puntata interamente dedicata a quella che gli operatori definiscono senza mezzi termini una emergenza generazionale: l’abbassamento drastico dell’età del primo consumo, il boom della cocaina come droga di massa e l’ombra inquietante degli oppioidi sintetici, a partire dal fentanyl.

I dati del monitoraggio 2025 del Crea Calabria sono inequivocabili: il primo contatto con le sostanze avviene ormai tra i 12 e i 13 anni, spesso prima del completamento della scuola media. Una soglia che racconta un cambiamento profondo nelle dinamiche sociali, educative e culturali del territorio. Si inizia con cannabinoidi ad alta concentrazione, ma il dato più allarmante è la diffusione capillare della cocaina, percepita come sostanza “funzionale”, legata alla prestazione e alla socialità, ormai svincolata da ogni connotazione elitaria. Accanto a essa, il ritorno dell’eroina, l’esplosione del crack nei centri urbani e il rischio concreto dell’arrivo del fentanyl, una sostanza capace di uccidere con dosaggi infinitesimali e spesso mescolata ad altre droghe a insaputa dei consumatori.

Un quadro aggravato da nuove forme di dipendenza, meno visibili ma non meno invasive: smartphone, gaming compulsivo e social network, che alterano precocemente i meccanismi di gratificazione nei giovanissimi e, in molti casi, aprono la strada all’uso di sostanze come risposta a stati di ansia e isolamento.

L’attenzione pubblica e politica sul tema appare in calo. Le dipendenze vengono sempre più ridotte a questione di ordine pubblico, mentre operatori e associazioni chiedono con forza interventi strutturali di prevenzione, soprattutto nelle scuole medie, prima del primo contatto con la droga.

In esterna, con l’inviato Nico De Luca, interverrà la presidente del Crea Calabria Vittoria Scarpino, che nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme su una regione che rischia di perdere un’intera generazione. In studio, il dottor Roberto Calabria, direttore del Ser.D. Cosenza (il Servizio contro le dipendenze dell’Asp), analizzerà i dati clinici e le criticità del sistema pubblico di cura.

