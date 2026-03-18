Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce un taglio delle accise sui carburanti pari a 25 centesimi al litro, valido per 20 giorni. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni al Tg1, subito dopo il via libera del governo.

La misura, volta a contrastare il caro-benzina in seguito alla crisi internazionale legata alla guerra in Iran, coinvolgerà tutti i cittadini. Secondo fonti di governo, il decreto assorbe il rafforzamento della social card, inizialmente previsto solo per i redditi bassi. Previsti inoltre interventi a sostegno dell’autotrasporto, della pesca e un potenziamento dei poteri di Mr Prezzi.

«Pochi minuti fa il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto carburanti che prevede un sostanzioso taglio delle accise che si tradurrà in una riduzione del prezzo di diesel e benzina», ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a 'Dieci minuti' su Rete4. «Si tratta di un sostanzioso aiuto, ovviamente a tempo. Dalle prossime ore gli italiani pagheranno di meno rispetto a tedeschi, francesi e spagnol», ha aggiunto.

Il decreto entrerà in vigore immediatamente, con l’obiettivo di alleggerire il peso dei rincari sui carburanti per famiglie e imprese.