Il programma condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò andrà in onda, come ogni martedì, alle 23 sul canale 11: focus sulle protagoniste calabresi del girone I di Serie D, ospite il mister della Vibonese Raffaele Esposito
Torna questa sera alle 23, su LaC Tv, il nuovo appuntamento settimanale con “Zona D”, il format sul calcio dilettantistico calabrese condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò. Ogni settimana, la trasmissione proporrà ospiti, contributi video e approfondimenti, con un dibattito animato dai conduttori. Stasera spazio all’analisi della settima giornata del girone I di Serie D.
Ospiti della puntata odierna Raffaele Esposito, allenatore della Vibonese: i rossoblù, con la vittoria per 3-1 contro il Milazzo, sono ora a un solo punto dal primo posto.
Come e quando vederci
Zona D va in onda ogni martedì alle 23 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre) con aggiornamenti, analisi e approfondimenti sul girone I della Serie D, che vede protagoniste le calabresi Reggina, Vibonese, Vigor Lamezia e Sambiase.