Torna questa sera alle 23, su LaC Tv, il nuovo appuntamento settimanale con “Zona D”, il format sul calcio dilettantistico calabrese condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò. Ogni settimana, la trasmissione proporrà ospiti, contributi video e approfondimenti, con un dibattito animato dai conduttori. Stasera spazio all’analisi della settima giornata del girone I di Serie D.

Ospiti della puntata odierna Raffaele Esposito, allenatore della Vibonese: i rossoblù, con la vittoria per 3-1 contro il Milazzo, sono ora a un solo punto dal primo posto. 

Come e quando vederci

Zona D va in onda ogni martedì alle 23 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre) con aggiornamenti, analisi e approfondimenti sul girone I della Serie D, che vede protagoniste le calabresi Reggina, Vibonese, Vigor Lamezia e Sambiase.