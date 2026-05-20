Stefania Ascari e Antonio Viteritti ospiti della trasmissione per analizzare gli ultimi sviluppi tra geopolitica e polemiche sul porto di Gioia Tauro

Continuano le segnalazioni sull’arrivo a Gioia Tauro di container sospettati di contenere materiale destinato alla produzione di armi per Israele, mentre il Governo discute sulla possibilità di destinare il 5% del Pil al riarmo. Intanto, la Freedom Flotilla è stata intercettata in mare dall’esercito israeliano e 29 italiani sono stati fermati, tra cui un deputato del M5s.

Ne parleremo con Stefania Ascari, deputata del M5s, e Antonio Viteritti, attivista di Global Sumud Calabria.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.