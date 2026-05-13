Garlasco, Erba, Avetrana fino a Cogne. Palinsesti e pagine dei giornali sono pieni di cronaca nera che sembra appassionare tantissimo gli italiani. Gli avvocati sono le nuove star dei palinsesti che ad ogni ora parlano di investigazioni. Cosa c'è dietro questa grande passione? È un'arma di distrazione di massa. Ne parleremo con i penalisti Marcello Manna e Roberto Le Pera. Appuntamento alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.