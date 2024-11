Oggi sabato 19 ottobre, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) quindicesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La quindicesima puntata ci porterà a Gioia Tauro per seguire l'inaugurazione della riapertura del Museo Archeologico nazionale di Métauros. L'antica colonia greca fondata da Zancle (l'odierna Messina), nacque in un contesto geografico favorevolissimo per l'intensificazione dei commerci nell'area tirrenica (fra etruschi, cartaginesi, colonie greche...) e per il controllo delle rotte navali che attraversavano lo Stretto di Messina. Métauros sorse, peraltro, in un'area calabrese di confine fra i territori controllati nel tempo dalle forti città di Reggio e di Locri.

Interviste ai partecipanti all'incontro inaugurale che si è tenuto la venerdì 11 ottobre a Gioia Tauro, proprio negli splendidi locali che accolgono la ricca collezione di reperti greco-romani e medievali. Ai microfoni di Grand Terroir, tra gli altri: la direttrice del Museo, Simona Bruni; il direttore regionale dei Musei Calabria, Filippo Demma; il sindaco della città ospitante, Simona Scarcella; la presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, Stefania Mancuso. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.