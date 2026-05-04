Il presidente Donald Trump ha minacciato di ritirare le truppe americane dall'Italia e dalla Spagna per il loro scarso impegno nella guerra contro l'Iran. Intanto lo ha fatto dalla Germania. Quali conseguenze sociali ed economiche oltre che sulla capacità di difesa del Paese avrà questa possibile decisione? Ne parleremo in studio con Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza della Politica, e Marco Roviniello, ordinario storia contemporanea Unical

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play