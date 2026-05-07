Torna questa sera la seconda puntata del format condotto da Franco Laratta: dall’Assemblea Costituente ai conflitti contemporanei, analisi sulle trasformazioni istituzionali
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Dopo il debutto della scorsa settimana, che ha registrato un vero boom di visualizzazioni, torna su LaC Tv “I giorni della storia”, il nuovo format ideato e condotto dal direttore Franco Laratta. La seconda puntata, in onda giovedì alle 22, alza subito il livello dello sguardo: al centro c’è una domanda cruciale, oggi più che mai urgente — dove sta andando la democrazia?
A ottant’anni dall’Assemblea Costituente che ha dato vita a una delle migliori carte costituzionali del mondo, il programma propone un viaggio intenso tra passato e presente, mettendo a confronto le grandi sfide di ieri con le inquietudini di oggi. Il focus si sposta sulla crisi della democrazia americana, sulle sue ripercussioni in Europa e sui conflitti che stanno incendiando il Medio Oriente.
In studio analisti politici, giornalisti, politologi e docenti universitari, con il contributo dell’onorevole Pierluigi Castagnetti che per trent’anni ha rappresentato la storia del cattolicesimo democratico. Un racconto arricchito da immagini d’epoca — dai vent’anni del fascismo ai volti e ai discorsi di Pertini, Craxi e Aldo Moro — per ricostruire ottant’anni di storia tra pagine straordinarie e passaggi drammatici, che hanno messo alla prova la tenuta democratica.
Oggi, però, lo scenario appare più fragile. Il “tema dei temi” è la trasformazione della democrazia americana, sempre più segnata da derive personalistiche e tensioni istituzionali senza precedenti, fino ad attacchi diretti anche contro il Papa.
E proprio un intervento del Papa chiuderà la puntata. Un intervento breve ma incisivo, pronunciato durante un volo verso l’Africa.
Un finale che promette di lasciare il segno e che proprio in queste ore sta segnando nuovi sviluppi.
Appuntamento giovedì alle 22 su LaC Tv. Per capire il passato, ma soprattutto per non perdere il senso del presente.