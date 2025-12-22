Il format di approfondimento condotto da Pier Paolo Cambareri analizza l’avvio del mandato del sindaco tra scelte politiche, metodo di governo e ruolo strategico della città. Appuntamento alle 13 su LaC Tv e in streaming su LaC Play

Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, torna ad accendere i riflettori sul governo dei territori con una puntata dedicata a Lamezia Terme e all’avvio del mandato del suo sindaco, Mario Murone. Un confronto che si concentra non tanto sul bilancio tecnico dell’azione amministrativa, quanto sul significato politico dei primi passi compiuti alla guida della città.

Un bilancio, dunque, che non si misura ancora nei numeri o nei cantieri aperti – Murone è stato proclamato sindaco il 12 giugno scorso, poco più di sei mesi fa – ma nella direzione impressa all’azione di governo, nel metodo scelto, nel rapporto con le istituzioni cittadine e nella visione di città che l’amministrazione intende costruire. È nella fase iniziale di un mandato, infatti, che si definiscono stile, priorità e capacità di tenuta politica.

Lamezia Terme non è una città qualsiasi nel panorama calabrese. Snodo infrastrutturale strategico, baricentro economico e porta d’accesso alla regione, rappresenta da sempre un termometro delle dinamiche politiche, sociali e istituzionali della Calabria. Governarla significa assumersi una responsabilità che va ben oltre i confini comunali, incidendo sugli equilibri territoriali e sulle prospettive di sviluppo dell’intera area centrale della regione.

Nel confronto con il sindaco Murone, Dentro la Notizia proverà a leggere questa fase iniziale come un passaggio politico decisivo: dalle priorità individuate alle prime scelte compiute, dal rapporto con il Consiglio comunale e con la città al ruolo che Lamezia intende rivendicare nel contesto regionale e nei rapporti con la Regione Calabria. Spazio anche a una riflessione sul clima civico e sulla reazione della comunità rispetto ai recenti episodi intimidatori che hanno colpito la città, già al centro di una specifica puntata del format di LaC, e che interrogano la tenuta democratica e istituzionale del territorio.

Uno sguardo che parte dall’oggi, ma guarda già al domani, alle sfide strutturali e alle opportunità di sviluppo, per comprendere se e come Lamezia Terme possa tornare a essere un motore di crescita, di equilibrio e di visione per l’intera Calabria.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.