Dalle Regionali ai temi più importanti della politica nazionale: viaggio tra i momenti più significativi delle scorse puntate del talk condotto da Antonella Grippo
Perfidia torna questa sera per proporvi un viaggio a ritroso tra i momenti più significativi delle scorse puntate. Dal dibattito per le elezioni regionali di ottobre ai temi nevralgici della politica nazionale di questo tormentato autunno.
In rassegna tutti i protagonisti del proscenio televisivo. Attendendo la nuova stagione del talk condotto da Antonella Grippo, che ripartirà a gennaio 2026, con tanti inediti e spiazzanti sorprese. L’appuntamento è per questa sera, 5 dicembre, alle 21,30 su LaC Tv.