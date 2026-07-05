Un omaggio alle sue radici e ai sapori di famiglia con il piatto forte che è il ragù di Zia Lina. Appuntamento domenica 5 luglio alle ore 12 su LaC Tv

Nazareno è cresciuto in una famiglia di commercianti e, fin da bambino, accompagnava i genitori a vendere la frutta nei mercati. In seguito ha aperto una macelleria, ma ha sempre coltivato un sogno, quello di aprire un ristorante tutto suo. Quel desiderio si è realizzato sei anni fa, quando, all'età di cinquant'anni, ha inaugurato la Trattoria di Zia Lina a Vibo Valentia, dedicandola alla sua amata mamma Lina, conosciuta da tutti come "Zia Lina".

Un omaggio alle sue radici, ai sapori di famiglia e alla cucina che lo ha accompagnato fin dall'infanzia. Il piatto simbolo della trattoria è il celebre ragù di Zia Lina, preparato secondo la ricetta di famiglia e diventato il fiore all'occhiello del locale.

La storia di Nazareno e della sua trattoria sarà al centro della nuova puntata di LaC Storie, il format curato da Saverio Caracciolo, che andrà in onda domenica 5 luglio alle ore 12:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. È possibile rivedere tutte le puntate su LaC Play.