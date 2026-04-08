La nuova puntata del format darà spazio ai protagonisti e alle protagoniste del prestigioso successo della pallanuoto cosentina in Conference Cup, mentre la società di Eugenio Guarascio continua a essere bersagliata nonostante il terzo posto in Serie C. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

La Smile Cosenza, formazione militante nel massimo torneo di pallanuoto femminile, ha vinto la Conference Cup, competizione europea riservata alle compagini meglio piazzate in campionato. Si tratta di un traguardo di assoluto prestigio, senza precedenti per la città bruzia. L’unico trofeo internazionale vinto in uno sport di squadra da una società calabrese risale infatti al 1983 quando il Cosenza Calcio si aggiudicò il torneo anglo-italiano di Serie C. Nel corso di Dentro la Notizia apriremo un collegamento con la piscina del capoluogo silano per dare voce ai protagonisti di questa impresa; al presidente Francesco Manna, all'allenatore Gaetano Occhione, ai vertici societari, alle ragazze cui si deve il merito dello straordinario successo. Nel corso della puntata si parlerà anche di calcio e dell’anomalia relativa proprio al Cosenza, reduce dal settimo successo consecutivo in casa in campionato e però costretto a giocare dall’inizio della stagione senza pubblico, per la protesta della tifoseria.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.