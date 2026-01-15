In Calabria la povertà non è più una condizione marginale, ma un fenomeno strutturale che attraversa territori, famiglie e generazioni. I dati più recenti restituiscono un quadro allarmante: secondo Eurostat e Ansa, oltre un terzo della popolazione calabrese è a rischio povertà o esclusione sociale; ActionAid segnala come la regione registri la più alta incidenza di povertà alimentare in Italia. Numeri che raccontano una fragilità diffusa, spesso invisibile, ma quotidianamente vissuta da migliaia di persone.

È da questo contesto che prende avvio la nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di approfondimento giornalistico di LaC, condotto da Pier Paolo Cambarer i, che accende i riflettori su un’emergenza sociale sempre più presente nel tessuto calabrese: la crescita della povertà, anche alimentare, in un territorio segnato da precarietà lavorativa, redditi insufficienti e welfare debole.

Le telecamere di LaC entreranno nella sede del Banco Alimentare della Calabria, a Montalto Uffugo, cuore operativo di una rete solidale che ogni giorno sostiene migliaia di famiglie. Qui, l’inviato Francesco La Luna racconterà dall’interno il funzionamento di una struttura che rappresenta, sempre più spesso, l’ultimo argine contro l’esclusione sociale. Ogni mattina decine di associazioni raggiungono il centro per prelevare generi alimentari destinati a essere distribuiti su tutto il territorio provinciale e regionale, in un flusso continuo che testimonia l’aumento della domanda di aiuto.

Ospite della puntata sarà Gianni Romeo, direttore del Banco Alimentare della Calabria, che offrirà una lettura diretta e concreta della situazione: numeri in crescita, nuove povertà che si affiancano a quelle storiche, famiglie che pur lavorando non riescono più a garantire un’alimentazione adeguata. Una povertà che non riguarda più soltanto le fasce tradizionalmente fragili, ma coinvolge anche lavoratori precari, anziani soli, nuclei con minori.

Nel corso del format troveranno spazio anche le testimonianze delle associazioni convenzionate, che ogni giorno trasformano gli alimenti recuperati in pasti, pacchi viveri, sostegno concreto. Voci che raccontano un territorio solidale, ma anche stanco, che supplisce alle carenze strutturali mentre la distanza tra annunci politici e realtà quotidiana continua ad ampliarsi.

Dentro la Notizia prova così a mettere in relazione dati, volti e responsabilità, interrogando il presente e aprendo una riflessione sul futuro: fino a quando la risposta alla povertà potrà essere affidata quasi esclusivamente alla solidarietà? E quali politiche strutturali servono per restituire dignità e sicurezza sociale a una regione che resta tra le più fragili d’Europa?

Appuntamento alle ore 13, sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma LaC Play, in streaming e on demand.