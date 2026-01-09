L’influenza stagionale torna a mettere sotto pressione il sistema sanitario calabrese. Pronto soccorso affollati, accessi in forte aumento, ricoveri che coinvolgono non solo anziani e fragili ma anche pazienti relativamente giovani, e un picco dei contagi atteso nelle prossime settimane. È questo il quadro che emerge dai principali ospedali della regione e che sarà al centro della nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

Ospite in studio il direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’ospedale Annunziata di Cosenza, il professor Andrea Bruni, che offrirà una lettura clinica, organizzativa e di sistema di una fase particolarmente delicata per la sanità calabrese. Nei giorni a cavallo di Capodanno, i numeri parlano chiaro: quasi 600 accessi in 48 ore al pronto soccorso di Cosenza, oltre 400 pazienti gestiti nello stesso arco temporale a Reggio Calabria, un afflusso massiccio anche a Catanzaro, con decine di ricoveri tra area medica, chirurgica e, in alcuni casi, terapia intensiva.

A preoccupare non è soltanto la quantità degli accessi, ma la tipologia dei casi. Le complicanze respiratorie legate ai ceppi influenzali in circolazione – in particolare l’A/H1N1 e, in crescita, l’H3 – stanno determinando polmoniti e insufficienze respiratorie che richiedono cure ospedaliere complesse. Un fenomeno che interroga la capacità di risposta degli ospedali hub e, al tempo stesso, evidenzia i limiti della medicina territoriale nel filtrare e gestire i casi a bassa e media intensità.

La puntata analizzerà anche le strategie messe in campo per fronteggiare l’emergenza, come l’attivazione di ambulatori dedicati ai casi influenzali meno gravi per decongestionare i pronto soccorso, e le criticità strutturali che restano irrisolte: carenza di posti letto, pressione sul personale sanitario, difficoltà di coordinamento tra ospedale e territorio.

Uno sguardo, infine, sarà rivolto alle prossime settimane, perché con la riapertura delle scuole e l’aumento dei contatti sociali potrebbe verificarsi il picco dei contagi, ponendo nuove sfide al sistema di emergenza-urgenza regionale.

Appuntamento alle ore 13, sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.