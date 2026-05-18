Appuntamento alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Ospiti Fortunato Amarelli, presidente del DIH regionale e Francesco Genovese, presidente del Polo Italiano lavoro e formazione di Confindustria
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Confindustria Calabria ha creato il primo hub dedicato all'alta tecnologia, il Digital Innovation Hub. Sarà la chiave giusta per frenare la fuga dei nostri cervelli e trasformare la Calabria nella Silicon Valley d'Europa? Ne parleremo con Fortunato Amarelli, presidente del DIH regionale e Francesco Genovese, presidente del Polo Italiano lavoro e formazione di Confindustria.
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.