Appuntamento alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Ospiti Fortunato Amarelli, presidente del DIH regionale e Francesco Genovese, presidente del Polo Italiano lavoro e formazione di Confindustria

Confindustria Calabria ha creato il primo hub dedicato all'alta tecnologia, il Digital Innovation Hub. Sarà la chiave giusta per frenare la fuga dei nostri cervelli e trasformare la Calabria nella Silicon Valley d'Europa? Ne parleremo con Fortunato Amarelli, presidente del DIH regionale e Francesco Genovese, presidente del Polo Italiano lavoro e formazione di Confindustria.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.