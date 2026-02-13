Situazione drammatica in diverse aree della regione: a Cosenza osservati speciali i fiumi Busento e Crati, frane e smottamenti in diversi comuni. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
Situazione drammatica in Calabria in conseguenza dell’ondata di maltempo. Le piogge incessanti hanno ingrossato i corsi d’acqua; osservati speciali il Busento nella zona sud di Cosenza ed il Crati, anche alla foce, dove rischia di esondare. Diverse frane e smottamenti si registrano nell’entroterra e sulla costa tirrenica.
A Dentro la notizia immagini e collegamento dai territori per raccontare in diretta l’evolversi dell’emergenza. Appuntamento alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in streaming e on demand su LaC Play.