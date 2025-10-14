Un viaggio di solidarietà trasformato in un’esperienza di dolore, coraggio e speranza. È la storia di Vincenzo Fullone, attivista calabrese per la causa palestinese e protagonista dell’ultima Flottilla umanitaria diretta a Gaza, fermata in acque internazionali dall’esercito israeliano. Arrestato e trattenuto per diversi giorni dalle IDF, Fullone è appena rientrato in Calabria, portando con sé il racconto diretto di ciò che ha visto e vissuto: la tensione di un’azione pacifica interrotta con la forza, la determinazione di chi non vuole arrendersi al dramma quotidiano cui è costretta la popolazione della Striscia di Gaza, stremata da mesi di guerra e isolamento.

A Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, Fullone ripercorrerà le tappe di questa missione umanitaria – dalle motivazioni che lo hanno spinto a salpare, alle ore dell’arresto, fino al ritorno a casa – e racconterà le sue esperienze passate a Gaza, dove ha vissuto da volontario in contatto con le organizzazioni locali. Una testimonianza intensa, che getterà luce sul lato umano e civile di un conflitto troppo spesso ridotto a cifre e comunicati.

Nel corso della puntata si discuterà anche delle prospettive del nuovo piano di pace siglato tra Hamas e Israele, analizzando reazioni, punti critici e possibilità concrete per una tregua duratura. Fullone offrirà il suo punto di vista da attivista, ma anche da testimone diretto delle sofferenze e delle speranze di un popolo che chiede libertà e dignità.

Un appuntamento per capire meglio, attraverso la voce di chi ha scelto di “esserci”, la complessità di una crisi che continua a segnare la coscienza del mondo. In diretta alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in streaming e on demand su LaC Play.