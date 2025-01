Oggi, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) settantatreesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della settantreesima puntata Vincenzo Mazzei, presidente di Uncem Calabria, l'Unione dei comuni montani della regione. La montagna è una delle risorse più strategiche della Calabria che può vantare ben tre parchi nazionali (Pollino, Sila, Aspromonte) e un Parco regionale (Serre), oltre che diverse Riserve naturali. L'economia del legname, il turismo, l'agricoltura, l'agroalimentare, l'acqua, l'energia pulita, le attività sportive e ricreative... Sono tanti i settori della vita economica e sociale nei quali la montagna ha un ruolo da protagonista, ma si potrebbe fare molto di più agendo anche sulle reti e la maggiore collaborazione tra i Comuni. Esempi virtuosi, come quelli di alcune regioni del Nord, a partire dal Trentino e dal Veneto, potremmo fungere da punto di riferimento. Fortissima e distintiva, inoltre, la cultura identitaria della montagna calabrese cui si aggiunge un patrimonio immenso di biodiversità. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play