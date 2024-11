Sabato 14 settembre, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) decima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La decima puntata è stata registrata a Cirò e Cirò Marina per seguire la vendemmia 2024 e il relativo lavoro in cantina per la produzione di ottimi vini. Massimo Tigani Sava è stato accompagnato da Pasquale Iuzzolini, titolare assieme ai fratelli Antonio e Rossella di Tenuta Iuzzolini e di Fattoria San Francesco, due distinte aziende agricole e cantine che sono leader in Calabria per quantità prodotte e commercializzazione. Il Gruppo Iuzzolini vanta tanti ettari vitati nel cuore dell’area Dop del Cirò, e compie ogni anno un lavoro meticoloso, attento ed in effetti carico di sacrifici, per dar vita a uve di straordinaria qualità.

«Partendo da questa materia prima eccelsa – ha spiegato Pasquale Iuzzolini – si può procedere in cantina alla fase della vinificazione oggi governata con l’ausilio delle più moderne tecnologie». La puntata racconta di come le uve sono state vendemmiate, del trasporto dei grappoli in cantina, della pigiadiraspatura, della pressatura (diversa e più o meno intensa a seconda si tratti di vini bianchi, rosati o rossi), del mosto e quindi del completamento del processo di vinificazione. Un’annata, quella 2024, di profumi e bouquet aromatici da ricordare negli annali del Cirò! La trasmissione può essere seguita in diretta streaming e on demand su LaC Play.