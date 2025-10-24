In prossimità del varo della giunta Occhiuto, sale la febbre per un posto al sole tra i partiti di maggioranza. Ciascuno rivendica la sua quota politica per stare saldamente in groppa al potere. E intanto in Campania ci si prepara al post-De Luca. Mentre a Roma è “lotta continua” tra Schlein e Meloni sulla “libertà di stampa”. I temi più caldi della politica nazionale infiammeranno il salotto di Perfidia, il talk condotto da Antonella Grippo su LaC Tv.

Tanti e qualificati gli ospiti della puntata che andrà in onda questa sera alle 21,30: ﻿Claudio Durigon (Lega), Riccardo Tucci (Movimento 5 Stelle), Gianfranco Pasquino (Politologo), Francesco Rende (Social Media Manager), Giuseppe Ranuccio (Pd), Domenico Giannetta (Forza Italia), Angelo Brutto (Fratelli d’Italia).