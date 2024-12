Mercoledì 18 dicembre, su LaC Tv, alle ore 17.45, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) sessantesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

“Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della sessantesima puntata il giornalista catanzarese Bruno Gemelli, attivo da decenni su più testate e autore di numerosi saggi. L'ultima sfida del prolifico intellettuale catanzarese riguarda un tema ritornato di grande attualità: la storia dei "casini" a Catanzaro e in Calabria. L'economia del sesso e le cosiddette "case chiuse", abolite in Italia con la famosa Legge Merlin, è un argomento mai portato fino in fondo con la dovuta lucidità e razionalità. Soppresse le "case chiuse", l'economia del sesso non si è certo fermata, ed ha percorso per buona parte le strade dell'illegalità economica nonché fiscale, con evidenti ripercussioni negative sulla dignità, la sicurezza e la salute degli operatori del sesso, a prescindere da ogni distinzione di genere.

In altri Paesi, invece, in particolare del Centro e Nord Europa, la prostituzione organizzata è legale ed è stata incanalata lungo percorsi che significano anche opportunità pulite di fatturato e potente attrattività turistico-ricettiva. Il dibattito sul tema è stato riaperto anche da recentissimi interventi a livello nazionale. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.