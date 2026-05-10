VIDEO | Nonostante il calo delle vendite, la signora Lina cerca di mantenere attiva l’edicola aperta negli anni Cinquanta dal padre Giuseppe Matera. Appuntamento oggi alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre
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Nel 1954 Giuseppe Matera aprì a Vibo Valentia la seconda edicola della città. Oggi è la più antica e viene gestita dalla figlia Lina, dopo la scomparsa del padre. Nonostante il calo delle vendite dei quotidiani, Lina cerca di mantenerla aperta, per due motivi: prima di tutto come servizio alla comunità, e poi per preservare un luogo caro alla memoria del padre, che con grandi sacrifici, pur essendo analfabeta ma capace di riconoscere le diverse testate, è riuscito a mantenere la sua famiglia e far laureare i suoi otto figli.
La puntata, curata dal videoreporter di LaC, Saverio Caracciolo andrà in onda domenica 10 maggio alle ore 12:00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.