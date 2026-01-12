L’erosione costiera che divora metri di litorale, il maltempo che si abbatte con sempre maggiore frequenza e violenza, il dissesto idrogeologico che da emergenza ciclica è diventato condizione strutturale. È questo il quadro dentro cui si muoverà la nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di approfondimento giornalistico di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

Al centro della puntata la fascia tirrenica calabrese e, in particolare, Nocera Terinese, uno dei territori più colpiti dall’avanzata del mare. Un fenomeno che non riguarda solo la perdita delle spiagge, ma che incide sulla sicurezza delle abitazioni, sulle infrastrutture, sull’economia turistica e sulla qualità della vita delle comunità costiere. Dall’esterno, il sindaco Saverio Russo racconterà le criticità di un territorio che arretra sotto la spinta delle mareggiate e lancerà l’allarme sulle difficoltà degli enti locali nel fronteggiare un problema che richiederebbe interventi strutturali, pianificazione e risorse adeguate.

In studio, l’analisi scientifica del geologo Carlo Tansi aiuterà a leggere l’erosione costiera come parte di un sistema più ampio di instabilità ambientale. I cambiamenti climatici, l’intensificarsi degli eventi estremi, il consumo del suolo e la mancata manutenzione del territorio emergono come fattori concatenati, che rendono la Calabria una delle regioni più esposte al rischio idrogeologico. Un’analisi che chiama in causa responsabilità, ritardi e scelte politiche, ma anche l’assenza di una visione organica di prevenzione.

A Nocera Terinese, l’inviato Nico De Luca documenterà sul campo i segni lasciati dal maltempo di questi giorni: strade danneggiate, tratti di costa erosi, cittadini costretti a convivere con l’incertezza. Un racconto ideato per restituire la dimensione concreta di un’emergenza spesso confinata alle cronache dopo i disastri, ma raramente affrontata nella sua continuità.

Una puntata che, partendo da un caso emblematico che ricostruirà il giornalista Giampaolo Cristofaro con una apposita scheda introduttiva, allargherà lo sguardo all’intero territorio regionale e pone una domanda centrale: la Calabria è pronta ad affrontare la sfida del clima e del dissesto, o continuerà a rincorrere le emergenze?

Appuntamento alle ore 13, sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.