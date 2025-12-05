Ospiti della puntata la vicesindaca di Catanzaro Giusy Iemma, del sindaco di Montepaone Mario Migliarese e del sindaco di Botricello Simone Puccio. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
Sarà Catanzaro Lido il nuovo scenario di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri in onda alle 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand su LaC Play. L’inviata Rossella Galati ci porta lungo Corso Progresso, dove la città si prepara ad accogliere una delle tappe più significative de “Il mare d’inverno – Poesia, cultura, identità”, la rassegna che attraversa la costa jonica per valorizzare il mare calabrese e la filiera del pesce azzurro. Un appuntamento inserito nel programma “Fish for Mind”, sostenuto da Regione Calabria, Feampa, Unione Europea e Ministero dell’Agricoltura, che coinvolge undici comuni: Catanzaro, Montauro, Montepaone, Stalettì, Squillace, Borgia, Cropani, Simeri Crichi, Botricello, Sellia Marina e Soverato.
Oggi pomeriggio il quartiere Lido si trasformerà in un grande spazio aperto animato da musica, degustazioni, laboratori e performance artistiche. Una festa diffusa che punta a raccontare la cultura marinara attraverso showcooking dedicati al pesce azzurro – a cura dello chef Luigi Quintieri –, educational lab per grandi e piccoli, street band itineranti, wine desk e momenti divulgativi dedicati alla pesca sostenibile e alla valorizzazione del pescato locale.
La tappa catanzarese rappresenta uno dei momenti centrali di un percorso che lega comunità e territori attorno a un patrimonio comune: il mare come risorsa identitaria, economica e culturale. Un racconto che unisce tradizione e innovazione e che mette in connessione le diverse marinerie joniche attraverso un programma pensato per essere accessibile, gratuito e partecipato.
Nel corso della puntata, ospiteremo gli interventi in esterna della vice sindaca di Catanzaro Giusy Iemma, del sindaco di Montepaone Mario Migliarese e del sindaco di Botricello Simone Puccio, per approfondire significato, prospettive e ricadute del progetto. Un’occasione per osservare da vicino come la Calabria continui a costruire valore attorno al suo mare, anche d’inverno, tra cultura, comunità e futuro.