Sarà Catanzaro Lido il nuovo scenario di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri in onda alle 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand su LaC Play. L’inviata Rossella Galati ci porta lungo Corso Progresso, dove la città si prepara ad accogliere una delle tappe più significative de “Il mare d’inverno – Poesia, cultura, identità”, la rassegna che attraversa la costa jonica per valorizzare il mare calabrese e la filiera del pesce azzurro. Un appuntamento inserito nel programma “Fish for Mind”, sostenuto da Regione Calabria, Feampa, Unione Europea e Ministero dell’Agricoltura, che coinvolge undici comuni: Catanzaro, Montauro, Montepaone, Stalettì, Squillace, Borgia, Cropani, Simeri Crichi, Botricello, Sellia Marina e Soverato.

Oggi pomeriggio il quartiere Lido si trasformerà in un grande spazio aperto animato da musica, degustazioni, laboratori e performance artistiche. Una festa diffusa che punta a raccontare la cultura marinara attraverso showcooking dedicati al pesce azzurro – a cura dello chef Luigi Quintieri –, educational lab per grandi e piccoli, street band itineranti, wine desk e momenti divulgativi dedicati alla pesca sostenibile e alla valorizzazione del pescato locale.

La tappa catanzarese rappresenta uno dei momenti centrali di un percorso che lega comunità e territori attorno a un patrimonio comune: il mare come risorsa identitaria, economica e culturale. Un racconto che unisce tradizione e innovazione e che mette in connessione le diverse marinerie joniche attraverso un programma pensato per essere accessibile, gratuito e partecipato.

Nel corso della puntata, ospiteremo gli interventi in esterna della vice sindaca di Catanzaro Giusy Iemma, del sindaco di Montepaone Mario Migliarese e del sindaco di Botricello Simone Puccio, per approfondire significato, prospettive e ricadute del progetto. Un’occasione per osservare da vicino come la Calabria continui a costruire valore attorno al suo mare, anche d’inverno, tra cultura, comunità e futuro.