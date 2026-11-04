L'America e il voto di metà mandato che si trasforma in un referendum su Donald Trump. Dalle urne può uscire Paese spaccato, ma per i sondaggi sarà un voto che penalizzerà fortemente un presidente molto discusso e contestato che ha provocato una gravissima crisi internazionale.

Discutiamo un voto che può cambiare gli equilibri di potere a Washington e, di riflesso, quelli del mondo intero. Cosa resta della presidenza Trump se il Congresso passa ai democratici? Fin dove arriva il potere della Casa Bianca davanti a un Parlamento ostile?

Ne parliamo mercoledì 4 novembre alle 21:30 su LaC TV, in una puntata speciale de I giorni della storia. Ospite d'eccezione in collegamento sarà Alan Friedman: giornalista e scrittore, tra i più attenti osservatori della politica americana. Con lui analizzeremo cosa è cambiato davvero dopo il voto.

Al centro della serata ci sono i nodi del potere americano. Un presidente può bloccare con il veto le leggi del Congresso, e per superarlo servono i due terzi di entrambe le Camere. Un Congresso a maggioranza democratica, invece, avrebbe in mano il bilancio, le commissioni d'inchiesta e perfino l'arma dell'impeachment. Parleremo anche delle ricadute sull'economia, dal debito pubblico al caro benzina fino ai dazi. E poi dei rapporti con l'Europa e con l'Italia, della NATO, dei fronti di guerra ancora aperti e della tenuta delle democrazie occidentali.

Negli studi di I giorni della storia, con Franco Laratta, ci saranno esponenti del mondo della cultura, della politica e della società, con collegamenti internazionali, a partire da New York.

I giorni della storia: mercoledì 4 novembre, ore 21:30, solo su LaC TV.