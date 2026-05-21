Tanti i settori che vanno avanti grazie solo alla passione di dirigenti e atleti. Ne parleremo con Fabio Lorenzi della Pirossigeno Basket Cosenza e Billy Gurnari della Domotek Reggio. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

Il calcio assorbe gran parte delle risorse e dell'attenzione dell'opinione pubblica. Ma la Calabria eccelle anche in altri sport pur dovendosi scontrare con risorse limitate e carenza di impianti. Settori che vanno avanti grazie alla passione e abnegazione di dirigenti e atleti. Ne parleremo con Fabio Lorenzi, direttore sportivo Pirossigeno Basket Cosenza e Billy Gurnari, direttore tecnico Domotek Reggio Calabria.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.