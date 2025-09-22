VIDEO | I candidati alla presidenza della Regione Calabria si confronteranno sulle poltrone roventi del format di Antonella Grippo, venerdì 26 settembre alle ore 21:30
È il confronto televisivo più atteso: Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano si confronteranno sulle poltrone roventi di Perfidia, il format di Antonella Grippo in onda su LaC Tv venerdì 26 settembre a partire dalle ore 21:30.
I candidati alla presidenza della Regione Calabria si contenderanno il primato scenico e della parola tra le fiamme dell’inferno nel talk politico più irriverente del piccolo schermo. Il tutto con le elezioni del 5 e 6 ottobre che si avvicinano sempre più.
Il dibattito, che si preannuncia vivacissimo e senza esclusioni di colpi, proseguirà nella seconda parte del programma dando spazio a quattro ardimentose donne: Maria Limardo (Lega), Vittoria Baldino (Movimento 5 Stelle), Giusy Straropoli Calafati (Forza Azzurri), Rosanna Mazzia (Pd).
L’appuntamento con l’attesissima puntata dunque è venerdì, 26 settembre, alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.