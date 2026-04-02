Dalla Cattedrale di Cassano all’Ionio monsignor Savino riflette sulla resurrezione in tempi di conflitto. Focus su riti calabresi e caro uova con esperti e Udicon
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A Dentro la Notizia, nella settimana che conduce verso la Pasqua, in collegamento dalla Cattedrale di Cassano all’Ionio, ascolteremo le parole di Monsignor Francesco Savino, vicepresidente nazionale della Cei, sul significato spirituale della resurrezione di Cristo nell’ambito di un contesto internazionale estremamente instabile in cui milioni di persone vivono il terrore della guerra che imperversa proprio nel cuore della Terra Santa.
Sara l’occasione anche per riscoprire alcuni tra i rituali tradizionali più antichi e cari ai calabresi che animano il triduo pasquale con il contributo dell’antropologo Mauro Francesco Minervino e dell’esperto di demologia Leonardo Alario. Apriremo infine una parentesi sui rincari delle uova di cioccolato con il segretario regionale di Udicon, Nico Iamundo.
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.