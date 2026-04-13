Interverranno il segretario nazionale dell’Anaao-Assomed Pierino Di Silverio, Santo Gioffrè da Reggio Calabria e il segretario generale della Uil Fpl Walter Bloise. Appuntamento alle 13
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Nella puntata di Dentro la notizia offriremo un approfondimento sul provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri, di revoca del commissariamento della sanità calabrese, proponendo ampi stralci della conferenza stampa sull’argomento presieduta dal governatore Roberto Occhiuto. Soprattutto porremo degli interrogativi sugli effetti nella gestione della sanità del nuovo assetto che si prospetta dopo che per 17 anni il comparto è stato sottoposto ai vincoli imposti dal potere centrale di Palazzo Chigi. Tenendo presente che rimane invece in vigore il Piano di rientro.
Interverrà il segretario nazionale dell’Anaao-Assomed Pierino Di Silverio. Da Reggio Calabria chiederemo un commento a Santo Gioffrè mentre nello studio centrale di Cosenza sarà ospite il segretario generale della Uil Fpl Walter Bloise.
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.