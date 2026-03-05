LaC Tv ascolterà in diretta dal canile di Vibo Valentia le voci dei volontari dell’associazione Argo. Ospiti Tiziana Bonofiglio (Asp Cosenza) e Simona Scarcella (Anci Calabria). Appuntamento alle 13
Il randagismo è un fenomeno che riguarda anche il territorio calabrese, in tutti i suoi differenti aspetti, da quello degli abbandoni, alle mancate sterilizzazioni, ai processi di adozione dei cuccioli.
Nel corso di Dentro la Notizia esploreremo questo complesso e variegato universo ascoltando la voce dei volontari dell’Associazione Argo in diretta dal canile di Vibo Valentia, insieme agli amministratori locali. In studio interverrà Tiziana Bonofiglio, responsabile della Unità di Igiene Urbana Veterinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Parteciperà inoltre il presidente vicario dell’Anci della Calabria, Simona Scarcella.
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.