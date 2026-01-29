Dalla rilevazione alle storie del territorio, un confronto che mette al centro il diritto all’abitare. LaC Tv sarà in riva allo Stretto per mettere a fuoco criticità e prospettive, appuntamento alle 13

Nelle giornate del 26, 28 e 29 gennaio, nelle 14 città metropolitane d’Italia e quindi pure a Reggio Calabria, si svolge la Rilevazione sulle persone senza dimora. Si tratta di un censimento dell’Istat che si avvale della collaborazione delle associazioni benefiche e caritatevoli del territorio, ma anche di amministrazioni locali, delle università, dei servizi sociali e volontari.

Nel corso di Dentro la notizia, il programma di approfondimento di LaC Tv condotto da Salvatore Bruno, verrà messa a fuoco la problematica, allargando il tema anche alle difficoltà per le famiglie comuni di reperire un’abitazione dignitosa ad un canone di affitto compatibile con i redditi da lavoro, alla scarsa funzionalità dell’Aterp nell’ambito dell’assegnazione di alloggi popolari, alle esperienze di social housing.

Collegamento in esterna proprio da Reggio Calabria a cura di Anna Foti. Con lei don Luigi Cannizzo, parroco della chiesa Santa Maria della Candelora Reggio Calabria, e Carmen Verduci, coordinatrice metropolitana Fio.PSD Reggio Calabria.

In studio ci sarà Veronica Buffone, assessore al Welfare del Comune di Cosenza.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.