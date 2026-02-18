Al centro della puntata di oggi il provvedimento congiunto dei ministeri dell’Istruzione e dell’Interno dopo la coltellata mortale in classe al 19enne di La Spezia. Appuntamento alle 13

I ministri dell’Istruzione Giuseppe Valditara e dell’Interno Matteo Piantedosi hanno sottoscritto una circolare diretta alle strutture territoriali dei rispettivi ministeri per l’attuazione di una serie di misure improntate alla prevenzione dei reati all’interno degli istituti scolastici. L’iniziativa deriva da un gravissimo episodio di cronaca: la coltellata mortale inflitta da uno studente 19enne ad un coetaneo suo compagno di classe, in un’aula dell’Istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia.

Il provvedimento congiunto dei due dicasteri definisce le «misure per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità negli istituti scolastici» e attribuisce in questo ambito, un ruolo di rilievo ai prefetti e ai dirigenti degli uffici scolastici regionali.

La direttiva tra l’altro, per gli istituti che presentano profili di criticità tipo episodi violenti, spaccio, atti reiterati di bullismo, prevede l’attivazione di controlli mirati da parte delle Forze di polizia e, nelle situazioni più gravi, anche l’impiego di strumenti di controllo agli accessi, compresi i metal detector per impedire che possano essere introdotte armi nelle scuole.

L’argomento sarà al centro della puntata di Dentro la Notizia. In collegamento da Soverato interverrà il presidente della sezione Calabria dell’Associazione Nazionale Presidi, Domenico Servello. Con lui ci saranno anche alcuni rappresentanti di istituto del locale Istituto d’Istruzione Superiore. Parteciperà inoltre Ornella Cuzzupi, segretario nazionale Ugl Scuola. In studio interverrà la pedagogista Teresa Pia Renzo.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.