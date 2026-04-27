In zona Cesarini il Governo ha convertito in legge il nuovo decreto Sicurezza, il terzo in questa legislatura. Le nuove norme hanno creato un fortissimo scontro istituzionale fra maggioranza e opposizione che è arrivato fino al Consiglio nazionale forense che si è dissociato nella parte che riguarda gli incentivi agli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari. Altro punto molto discusso in tema migrazione è la cancellazione del gratuito patrocinio per i migranti che fanno ricorso contro i decreti di espulsione. Ma fa discutere anche la stretta sulle manifestazioni che prevede il nuovo istituto del fermo preventivo per chi è ritenuto pericoloso. L'opposizione parla di evidenti violazioni costituzionali. Ne parliamo in studio con la deputata della Lega Simona Loizzo, mentre in collegamento ci sarà il deputato del Pd, Nico Stumpo

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