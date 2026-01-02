Nella prima puntata del 2026, Dentro la Notizia torna sul campo e riparte con un focus sulle istanze della Calabria che non intende rassegnarsi. I riflettori del format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri saranno puntati su Siderno e una delle questioni più sensibili e attese dalla comunità locale: la Casa della Salute e i ritardi che continuano a segnare il percorso verso la sua piena apertura. Inviato sul posto, il giornalista Ilario Balì, che racconterà una vicenda che intreccia sanità pubblica, programmazione istituzionale e diritti dei cittadini.

Al centro della puntata la comunicazione relativa allo sviluppo e alla conclusione dei lavori della Casa della Salute di Siderno, una struttura pensata per rafforzare l’assistenza territoriale e alleggerire la pressione sugli ospedali, ma che a oggi resta ancora lontana dall’essere pienamente operativa. Un tema che non riguarda soltanto Siderno, ma che richiama un nodo più ampio e strutturale: lo stato della sanità territoriale in Calabria, tra annunci, scadenze disattese e servizi che faticano a tradursi in risposte concrete.

Ospiti in esterna Francesco Martino e Salvatore Albanese, rappresentanti del Comitato civico Pro Casa della Salute di Siderno, da tempo impegnati in un’azione di vigilanza e pressione civica affinché gli impegni assunti vengano rispettati. Nel corso del confronto, il Comitato rilancerà un appello chiaro alla collettività: alzare la voce, pretendere trasparenza, tempi certi per l’ultimazione dei lavori e, soprattutto, l’attivazione reale dei servizi previsti. Perché una struttura senza personale e prestazioni resta solo un contenitore vuoto, incapace di garantire quel supporto concreto alla sanità pubblica di cui il territorio ha urgente bisogno.

Durante la puntata interverrà anche la sindaca di Siderno, Mariateresa Fragomeni, intervistata nei giorni scorsi dallo stesso Balì, chiamata a fare il punto sullo stato dell’iter, sulle interlocuzioni istituzionali in corso e sulle responsabilità amministrative e politiche che accompagnano una vicenda seguita con crescente attenzione dalla cittadinanza.

Un racconto che parte dal livello locale, ma che si proietta su una dimensione più ampia, interrogando la credibilità delle istituzioni, la capacità di rispettare gli impegni assunti e il diritto delle comunità ad avere servizi sanitari accessibili, efficienti e tempestivi.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.