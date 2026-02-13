Simulazione di fallo. Metafora calcistica o millanteria “virile”? Da destra a sinistra, nelle due coalizioni, c’è chi si finge morto (dopo uno sgambetto in campo) per vantaggi antisportivi e chi gioca con l’avversario a chi “ce l’ha più lungo”.

Un viaggio tra estremismi e furbizie della politica: questa sera Perfidia torna su LaC Tv e vi racconta le battaglie più o meno coperte nei due poli. Al solito ricco e qualificato il parterre degli ospiti di Antonella Grippo: Antonio Di Pietro (Comitato SiSepara-Fondazione Einaudi), Ettore Licheri (Senatore Movimento 5 Stelle), Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo), Giuseppe Falcomatà (Pd), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare), Nino Spirlì (Lega), Francesco Giubilei (Fondazione Alleanza Nazionale), Gennaro Calabrese (Attore). L’appuntamento con il talk di approfondimento politico è per questa sera, venerdì 13 febbraio, alle 22 su LaC Tv.