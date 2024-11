A quasi 40 giorni dalla tragedia che ha causato la morte di 93 migranti, ritorniamo sui luoghi del dolore tra Cutro e Botricello. Che fine hanno fatto i sopravvissuti e le famiglie delle vittime? Si sono veramente concretizzati i buoni propositi di governo e regione sull’accoglienza? E ancora, tutto questo dolore cosa ha lasciato nelle coscienze dei residenti e dei tanti volontari che si sono spesi con generosità e che hanno assistito all’orrore di quei giorni?

Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali cercheremo di dare una risposta nella nuova puntata di Dentro la Notizia, la striscia d'informazione di LaC News24 condotta da Pasquale Motta, 40 giorni dopo lo sbarco della morte sulla spiaggia di Staccato di Cutro.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.