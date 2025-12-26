Un evento culturale che intreccia musica, spazio urbano e impegno civile, trasformando la città in un palcoscenico diffuso e in un luogo di partecipazione collettiva. È questo il filo conduttore della nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, in onda alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.

Al centro della puntata Suoni Sospesi – Musica Libera, l’evento in programma il 27 dicembre promosso da Top Events Lab, che porterà nel cuore urbano di Vibo un’esperienza artistica immersiva, capace di fondere performance musicali, installazioni luminose e valorizzazione degli spazi cittadini. Un progetto che ambisce a superare la dimensione del semplice intrattenimento, per proporsi come occasione di rigenerazione culturale e sociale.

Ospite in studio sarà Gianni Patania, manager di Top Events Lab, che illustrerà genesi, obiettivi e visione dell’iniziativa, soffermandosi sul modello di evento diffuso e sul dialogo tra musica e architettura urbana. Un racconto che permetterà di comprendere come Suoni Sospesi intenda restituire centralità ai luoghi e alle comunità, attraverso un linguaggio artistico accessibile e coinvolgente.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla collaborazione con Libera, che conferisce all’evento una valenza simbolica e civile, inserendo il tema della legalità e dell’impegno sociale all’interno di una proposta culturale aperta e condivisa. Un connubio che richiama il ruolo della cultura come strumento di consapevolezza e partecipazione, soprattutto nei contesti territoriali che cercano nuove traiettorie di sviluppo e identità.

Nel corso della puntata, Dentro la Notizia offrirà uno sguardo più ampio sul significato di iniziative come questa nel panorama regionale, interrogandosi sul rapporto tra eventi culturali, politiche urbane e costruzione di una narrazione positiva dei territori. Un confronto che guarda al futuro e alle sfide legate alla promozione culturale come leva di crescita e coesione. Appuntamento alle ore 13 su LaC, canale 11 del Digitale terrestre, e su LaC Play.