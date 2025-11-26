Tim avvia la dismissione di Telecontact e cresce la preoccupazione per il futuro dei dipendenti: proteste, tavoli nazionali e richieste di garanzie al centro del format condotto da Pier Paolo Cambareri. Appuntamento alle 13 su LaC Tv e in streaming su LaC Play

Tim mette in vendita Telecontact e 1.600 lavoratori in tutta Italia – 400 in Calabria – restano senza certezze. Sarà questo il tema della puntata odierna di Dentro la Notizia, che accenderà i riflettori su un’operazione industriale destinata ad aprire uno scenario delicatissimo per centinaia di famiglie, soprattutto nel Mezzogiorno, dove ogni singolo posto mantiene a stento i fragili equilibri familiari.

Il piano di dismissione annunciato da Tim ha infatti acceso immediatamente la protesta: scioperi con adesioni altissime, sit-in e cortei a Catanzaro, pressioni sui tavoli nazionali. E nonostante l’ultimo incontro a Roma e le rassicurazioni del sottosegretario Luigi Sbarra, che ha incontrato i sindacati la scorsa settimana nella Prefettura del capoluogo, il quadro resta nebuloso e incerto. I sindacalisti chiedono garanzie reali ma TIM sembra voler procedere sulla linea tracciata, mentre i lavoratori temono un futuro fuori dal perimetro del gruppo senza tutele chiare.

Dentro la Notizia farà il punto con i protagonisti della vertenza. A Catanzaro, l’inviato Nico De Luca sarà collegato in esterna con il segretario UilCom, Francesco Primerano, per restituire clima e preoccupazioni. Da Roma interverrà, Daniele Carchidi (Slc Cgil Nazionale), mentre in studio, con Pier Paolo Cambareri, ci sarà Mirko Ragusa, coordinatore Area Nord della Sic Cgil, per analizzare le ricadute e i possibili scenari.

La domanda è netta: che fine farà Telecontact e quali garanzie avranno i suoi lavoratori? La Calabria guarda con attenzione a questa vertenza, perché da qui passa anche un pezzo dell'equilibrio sociale della regione. Appuntamento alle 13 su LaC Tv e in streaming e on demand su LaC Play.