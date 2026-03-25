L’autostazione di Cosenza è spesso teatro di aggressioni e risse, a Vibo Valentia l’incuria fa da padrona. Ne parliamo alle ore 13 con ospiti e approfondimenti

A Cosenza si è costituito un comitato per la sicurezza dell’autostazione. Il terminal bus è posto in pieno centro; vi transitano ogni giorno migliaia di viaggiatori eppure è spesso teatro di aggressioni e risse. Anche a Vibo Valentia si registra un’analoga problematica. Con le telecamere di Dentro la Notizia saremo in collegamento proprio dal piazzale degli arrivi e delle partenze dei pullman del capoluogo bruzio per ascoltare la voce di cittadini, rappresentanti di sindacati e associazioni e delle istituzioni.

Sarà presente il vicesindaco di Cosenza Maria Locanto. Interverrà in collegamento Salvatore Monteleone, assessore ai lavori pubblici dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia. Ospite in studio il segretario provinciale del Siulp di Cosenza, Umberto Rugiano.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.