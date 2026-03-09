Il neo eletto presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo, sarà ospite della puntata odierna di Dentro la Notizia. Con l'esponente del centrodestra faremo il punto sull'andamento del voto, sul programma del quadriennio e sull'esito delle urne per quanto concerne anche gli equilibri del nuovo consiglio.

Da Serra San Bruno interverrà il sindaco Alfredo Barillari, interprete di una singolare battaglia, quella di trasferire il suo comune dalla Provincia di Vibo Valentia a quella di Catanzaro.

La puntata però si aprirà con un collegamento da Palmi dove ieri sera si è sfiorata la tragedia. Un noto locale della costa, per cause in corso di accertamento, è andato a fuoco. Per fortuna non si registrano feriti, ma il vasto incendio ha distrutto quasi completamente la struttura. Sgomento nella comunità che si è stretta attorno ai titolari dell'esercizio.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.