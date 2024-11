Dai tesori del Museo al Parco archeologico per raccontare una storia antichissima. Appuntamento alle 21 su LaC Tv

Nell'ultima puntata di Meravigliosa Calabria, in onda questa sera alle 21 su LaC Tv, ci tuffiamo in un viaggio a ritroso nel tempo. In un tempo remoto, un balzo di tremila anni si storia che lega questo territorio alle prime colonia greche nel sud Italia. Andremo a Sibari.

Le telecamere di Meravigliosa Calabria con Pasquale Guaglianone ci faranno gustare i tesori del Museo archeologico, il guerriero di Cariati, il pettine d’avorio, I gioielli delle dame di Sibari, abituate al lusso e all’eleganza. Millenni di storie che vi racconteremo in questa puntata. Furono gli Achei ad arrivare qui per primi dalla Grecia, racchiude questo Museo archeologico di Sibari le testimonianza di tre città antiche vissute nella piana di Sibari dal’810 a.C.

Arrivarono gli Achei qui e trovarono gli Enotri e li sostituiscono fondando Sibari fra due fiumi il Crati e il Sybaris che oggi si chiama Coscile. Sibari era importante, ricca e in posizione strategica.

Vedremo come quest’area è stata davvero strepitosa per quanto ha regalato alla storia. Visiteremo anche il Parco Archeologico, una città di quel tempo, le sue terme, il suo anfiteatro.

Tutto ciò che la grande storia di questa città, così come Crotone, Paestum ha lasciato, lo scopriremo stasera in questo nuovo appuntamento.

Il lusso di Sibari di cui ancora oggi si parla lo sentiremo narrare. L'appuntamento odierno è una piccola lezione di storia, una storia antichissima che ha consegnato non solo alla Calabria ma anche all’intera Italia.

Una storia che si chiude nel 510 a.C. quando la guerra con Crotone distrusse la città.

Fu la battaglia di Nika la vera battaglia della distruzione di Sybaris,chiamata così perché una recente tradizione vuole che essa sia iniziata nei pressi del torrente Fiumenicà, il quale, al momento dei fatti era intermedia tra l'area di influenza delle due città.