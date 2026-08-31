Il Catanzaro e un avvio di campionato più complicato del previsto saranno al centro della nuova puntata di “11 in Campo GialloRossi”, in onda oggi alle 14 su LaC OnAir. Due giornate, due sconfitte per la formazione guidata da Giorgio Gorgone, chiamata adesso a reagire dopo il 2-1 rimediato ieri sera sul campo del Pisa.

Proprio il tecnico giallorosso sarà uno degli ospiti di Maurizio Insardà e Palma Serrao. Inevitabile partire dall’attualità e da un Catanzaro che, dopo essere uscito senza punti dalla prima giornata, ha incassato in Toscana il secondo ko consecutivo. Una partita nella quale le Aquile hanno provato a giocarsi le proprie carte, trovando anche il vantaggio con capitan Pietro Iemmello, prima della rimonta dei nerazzurri.

Con Gorgone si analizzeranno il momento della squadra, le difficoltà emerse nelle prime due giornate e il percorso da intraprendere per invertire la rotta. Un avvio in salita che non può certamente determinare i giudizi su una stagione appena cominciata, ma che offre già diversi spunti di riflessione sul lavoro da portare avanti e sulla crescita di un gruppo profondamente rinnovato.

La puntata allargherà poi lo sguardo al calcio calabrese con Saverio Mirarchi, presidente della LND Comitato Regionale Calabria FIGC, mentre a offrire il proprio punto di vista sul Catanzaro e sul campionato sarà Giuseppe Bisantis, giornalista di Radio Rai e voce molto conosciuta dagli appassionati.

Campo, analisi e prospettive saranno dunque gli ingredienti della nuova puntata di “11 in Campo GialloRossi”, con particolare attenzione alla necessità delle Aquile di lasciarsi alle spalle le prime due battute d’arresto e cominciare a muovere la classifica.

Appuntamento oggi alle 14 su LaC OnAir, sul canale 17 del digitale terrestre e in diretta Facebook su Catanzaro Channel. Spazio anche ai tifosi, che potranno partecipare alla trasmissione inviando domande, messaggi e opinioni tramite WhatsApp al 345 9321195.