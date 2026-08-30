Il capitano sblocca la gara al 22’, poi Canestrelli e Leone firmano il sorpasso. Mosti trova la rete nella ripresa, ma è in fuorigioco

Seconda sconfitta consecutiva per il Catanzaro, che cade 2-1 sul campo del Pisa al termine di una partita combattuta e con più di qualche rimpianto. I giallorossi passano in vantaggio al 22’ con il colpo di testa di capitan Iemmello, ma nel giro di otto minuti subiscono la rimonta dei nerazzurri: prima Canestrelli firma il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi Leone approfitta di un errore difensivo e completa il sorpasso. Nella ripresa le Aquile cambiano passo, costruiscono diverse occasioni e trovano anche il 2-2 con Mosti, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Catanzaro torna così dalla Toscana a mani vuote e resta ancora senza punti dopo le prime due giornate di campionato.

Primo tempo

Al 7’ Tramoni ci prova dalla distanza: il tiro deviato beffa Pigliacelli, che però riesce in qualche modo a intervenire con la mano di richiamo. La palla continua la sua corsa verso la linea di porta, ma Verrengia interviene e salva il risultato.

Pochi minuti dopo il Pisa ha altre due chiare occasioni, la prima con Leris e la seconda con Canestrelli, ma Pigliacelli è miracoloso in entrambi i casi e il risultato resta sullo 0-0.

Il Catanzaro risponde al 13’ con Koffi, che ci prova dalla lunga distanza, impegnando Confente, bravo a deviare in corner.

I giallorossi però non ci stanno e approfittano di una buona occasione in contropiede per passare in vantaggio. Mosti porta palla e serve in profondità Alesi, che poi trova sulla destra Candela. L’esterno delle Aquile, di prima intenzione, mette dentro e trova nel cuore dell’area capitan Iemmello, che stacca imperiosamente e di testa gonfia la rete. Al 22’ Pisa 0, Catanzaro 1.

Al 28’, però, il Pisa risponde con il più classico dei gol da calcio d’angolo: Canestrelli stavolta non sbaglia e gonfia la rete di testa per l’1-1.

I padroni di casa giocano meglio e poco dopo raddoppiano. Al 30’ errore difensivo dei giallorossi nei pressi della trequarti, il Pisa recupera palla e con un uno-due veloce porta Leone a concludere per il momentaneo 2-1.

Dopo mezz’ora di calcio intenso, i ritmi si abbassano e le occasioni scarseggiano.

Dopo due minuti di recupero, il primo tempo di Pisa-Catanzaro termina 2-1.

Secondo tempo

La prima conclusione della ripresa è giallorossa. Al 53’ Ruggero ci prova di testa, trovando l’attenta risposta di Confente, che neutralizza il tentativo.

È il Catanzaro ad avere le occasioni migliori. Al 60’ Iemmello colpisce a botta sicura da dentro l’area, ma Confente riesce a intervenire con una mano e a respingere, negando al capitano giallorosso la gioia del gol.

Subito dopo ci prova Franck Tchaouna, che al termine di una percussione sulla linea di fondo conclude da posizione defilata. Anche in questo caso il portiere del Pisa fa buona guardia sul primo palo e respinge.

Il Catanzaro continua a spingere e al 67’ è Koffi a tentare la conclusione da dentro l’area, ma il suo tiro viene respinto in calcio d’angolo.

Al 69’ il Catanzaro trova il gol, ma la rete viene annullata. Mosti riesce a battere Confente, ma al momento del passaggio si trova di almeno un passo oltre la linea difensiva: fuorigioco e gol cancellato.

Al 77’ è invece il Pisa ad avere sui piedi il pallone del possibile ko. Piccinini parte in contropiede e si presenta alla conclusione, ma trova sulla sua strada un Pigliacelli ancora una volta decisivo, protagonista di un’altra grande parata.

Nel finale il Catanzaro prova a spingere alla ricerca del pareggio, senza però riuscire a trovare la via della rete. Arriva così la seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi: a Pisa, nel secondo turno di campionato, termina 2-1 per i nerazzurri.