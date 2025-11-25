La difficoltà a denunciare, il peso della dipendenza economica, l’urgenza di rafforzare i centri antiviolenza e la necessità di investire in educazione emotiva: questo e molto altro nella puntata in onda alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Una fotografia nitida di ciò che significa violenza sulle donne oggi, tra emergenze quotidiane, storie invisibili e presidi che funzionano o che mancano. È ciò che offrirà la puntata di Dentro la Notizia, in onda oggi alle 13, dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un appuntamento che rinnova l’impegno di LaC nel dare voce a un fenomeno che continua a segnare, con numeri drammatici, la cronaca e la vita di migliaia di famiglie.

In collegamento in diretta da Reggio Calabria, l’inviata Elisa Barresi raccoglierà testimonianze, dati e iniziative messe in campo sul territorio. In studio, la conduzione di Pier Paolo Cambareri guiderà un confronto a più voci con la psicologa e attivista di Fem.In – Cosentine in Lotta, Vittoria Morrone, e con il commissario capo della Polizia di Stato Martina Chirico, che offrirà la prospettiva operativa delle forze dell’ordine tra prevenzione, intervento e tutela delle vittime.

Il dibattito partirà dai nodi ancora aperti: la difficoltà a denunciare, il peso della dipendenza economica, l’urgenza di rafforzare i centri antiviolenza e la necessità di investire in educazione emotiva e rispetto delle differenze. Spazio anche al lavoro quotidiano degli operatori che intercettano i primi segnali di pericolo, spesso nascosti dietro dinamiche familiari complesse o relazioni di controllo silenziose.

In questo quadro si inserisce, come esempio virtuoso ma isolato, la recente riapertura del consultorio di Celico, un presidio che negli ultimi anni aveva rischiato la chiusura per mancanza di strumenti essenziali e personale. Dopo un lungo percorso di mobilitazione civica, la struttura torna ora a operare in modo adeguato, con un nuovo ecografo e un’équipe potenziata. Un caso che ricorda quanto sia fondamentale investire nella sanità territoriale per intercettare fragilità, accompagnare le giovani, sostenere chi vive situazioni di abuso o disagio psicologico.

La puntata di oggi proporrà dunque uno sguardo complessivo sulla rete che dovrebbe proteggere le donne, sulle sue falle e sulle sue buone pratiche, con la consapevolezza che la violenza non è un fatto privato ma un’urgenza pubblica, sociale e culturale.

L’appuntamento con Dentro la Notizia è alle 13 sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming e on demand su LaC Play.