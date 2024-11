Il piano strategico che doveva risollevare le sorti del Mezzogiorno è in realtà un fallimento? Focus sulla Zes unica oggi a Dentro la notizia, trasmissione d’approfondimento in diretta alle 13.00 su LaC Tv. Ospite di Pier Paolo Cambareri, Aldo Ferrara, presidente Confindustria Calabria. Tanti i contributi realizzati dalla redazione. La puntata sarà trasmessa sul canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.