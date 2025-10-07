Alle 23 nuovo appuntamento con il format condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò. In studio Silvio Zizza e Pasquale De Marte per analizzare la giornata del girone I e la sfida tutta calabrese in programma domani

Torna questa sera alle 23, su LaC Tv, il nuovo appuntamento settimanale con “Zona D”, il format sul calcio dilettantistico calabrese condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò. Ogni settimana, la trasmissione proporrà ospiti, contributi video e approfondimenti, con un dibattito animato dai conduttori. Stasera spazio all’analisi dell’ultima giornata del girone I di Serie D e dei trentaduesimi di Coppa Italia che domani vedrà in scena il derby calabrese tra Sambiase e Reggina.

Ospiti della puntata odierna Silvio Zizza, Area Scouting del Bologna FC, e il giornalista Pasquale De Marte.

Come e quando vederci

Zona D va in onda ogni martedì alle 23 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre) con aggiornamenti, analisi e approfondimenti sul girone I della Serie D, che vede protagoniste le calabresi Reggina, Vibonese, Vigor Lamezia e Sambiase.