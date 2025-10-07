Torna questa sera alle 23, su LaC Tv, il nuovo appuntamento settimanale con “Zona D”, il format sul calcio dilettantistico calabrese condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò. Ogni settimana, la trasmissione proporrà ospiti, contributi video e approfondimenti, con un dibattito animato dai conduttori. Stasera spazio all’analisi dell’ultima giornata del girone I di Serie D e dei trentaduesimi di Coppa Italia che domani vedrà in scena il derby calabrese tra Sambiase e Reggina. 

Ospiti della puntata odierna Silvio Zizza, Area Scouting del Bologna FC, e il giornalista Pasquale De Marte. 

Come e quando vederci

Zona D va in onda ogni martedì alle 23 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre)  con aggiornamenti, analisi e approfondimenti sul girone I della Serie D, che vede protagoniste le calabresi Reggina, Vibonese, Vigor Lamezia e Sambiase.