Il 47enne è caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso
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Viene aggredito da un gruppo di persone e muore davanti al figlio undicenne. È accaduto la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa.
L’uomo, di 47 anni, avvicinato da quattro-cinque persone durante l’aggressione sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco.
Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno all’1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull’uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri.