La puntata di Una giornata particolare dedicata al rapimento dello statista riapre uno dei capitoli più oscuri della Repubblica. Una ricostruzione di Dagospia attribuisce agli Stati Uniti un ruolo decisivo nella scelta di non trattare con i terroristi. Al centro, il consulente americano Steve Pieczenik, il covo di via Gradoli e il dramma personale di Francesco Cossiga. Ma quanto è stato realmente accertato?

Aldo Moro poteva essere salvato? E soprattutto, qualcuno decise che la sua morte fosse un prezzo accettabile per impedire alle Brigate Rosse di piegare lo Stato italiano? Sono domande che attraversano quasi mezzo secolo di storia repubblicana e che tornano d’attualità dopo la puntata di Una giornata particolare, nella quale Aldo Cazzullo ha ricostruito il sequestro e l’assassinio del presidente della Democrazia Cristiana.

A riaccendere il dibattito è anche un’inchiesta pubblicata da Dagospia nel 2022, che propone una lettura geopolitica della tragedia: la scelta della fermezza non sarebbe stata soltanto una decisione del governo italiano, ma il risultato di una strategia sostenuta dagli apparati americani per contrastare il terrorismo. Una tesi che trova alcuni elementi di interesse nelle testimonianze dei protagonisti, ma che non può essere considerata una verità storica definitivamente accertata.

Il sequestro Moro e la scelta di non trattare con le Brigate Rosse

Il 16 marzo 1978, in via Fani a Roma, un commando delle Brigate Rosse sequestrò Aldo Moro, uccidendo i cinque uomini della sua scorta. Cominciarono così i 55 giorni che avrebbero segnato irreversibilmente la storia politica italiana, fino al ritrovamento del corpo dello statista il 9 maggio, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani.

Durante la prigionia, le Brigate Rosse tentarono di ottenere il riconoscimento politico della propria organizzazione e la liberazione di detenuti attraverso uno scambio con l’ostaggio.

La risposta delle istituzioni fu dominata dalla cosiddetta linea della fermezza: nessuna trattativa che potesse legittimare l’organizzazione terroristica. Una posizione sostenuta dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista Italiano, mentre Bettino Craxi e il Partito Socialista cercarono di aprire uno spazio per una soluzione umanitaria.

Dietro quel confronto non c’era soltanto il destino di un uomo. Moro era uno dei principali protagonisti dell’avvicinamento tra la DC e il PCI di Enrico Berlinguer, in un’Italia collocata saldamente nel blocco occidentale e attraversata dalle tensioni della Guerra Fredda.

Steve Pieczenik e la strategia americana: Moro doveva essere sacrificato?

La ricostruzione di Dagospia individua un ruolo centrale nell’intervento degli esperti statunitensi chiamati a collaborare con il ministro dell’Interno Francesco Cossiga. Tra questi figurava Steve Pieczenik, psichiatra e consulente del Dipartimento di Stato americano, esperto nella gestione delle crisi con ostaggi.

Pieczenik partecipò alle attività di consulenza durante il sequestro e, molti anni dopo, rilasciò dichiarazioni che alimentarono nuove polemiche. In particolare, in un’intervista ripresa dal Telegraph nel 2008, sostenne che il sacrificio di Moro fosse stato ritenuto necessario per preservare la stabilità dell’Italia.

È uno dei passaggi più inquietanti dell’intera vicenda. Perché suggerisce che, almeno nella valutazione attribuita al consulente americano, la sopravvivenza dell’ostaggio potesse essere subordinata a obiettivi politici e strategici più ampi.

Ma le dichiarazioni successive di Pieczenik non dimostrano, da sole, che Washington avesse impartito un ordine di lasciar morire Moro o che il governo italiano avesse accettato consapevolmente un piano per provocarne la morte.

La distinzione è decisiva: l’esistenza di consulenti americani è documentata; l’ipotesi di una decisione imposta dagli Stati Uniti per sacrificare lo statista rimane una ricostruzione controversa.

Il mistero di via Gradoli e l’occasione mancata

Uno dei punti più discussi riguarda via Gradoli, a Roma, dove si trovava un appartamento utilizzato dalle Brigate Rosse e legato a Mario Moretti e Barbara Balzerani.

Durante il sequestro, il nome Gradoli emerse anche attraverso il celebre episodio della seduta spiritica alla quale partecipò Romano Prodi. L’indicazione venne comunicata agli investigatori, ma non condusse all’individuazione immediata del covo romano.

Secondo la tesi proposta da Dagospia, gli esperti americani avrebbero ritenuto controproducente un intervento limitato a una singola cellula brigatista. Colpire soltanto alcuni componenti dell’organizzazione, in questa interpretazione, avrebbe potuto provocare una reazione delle altre cellule e rendere ancora più difficile sconfiggere il terrorismo.

L’obiettivo strategico sarebbe stato quindi smantellare l’intera rete delle Brigate Rosse, anziché concentrare tutte le risorse sulla liberazione dell’ostaggio.

È un’ipotesi che attribuisce alle omissioni investigative una precisa logica politica. Continua a leggere su La Capitale.