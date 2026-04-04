Nipote e pronipote dell’ufficiale ucciso da un drone nel 2020 sono sotto la custodia dell’Ice dopo che il segretario di Stato Marco Rubio ha revocato loro lo status di residenza permanente
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Gli agenti federali americani hanno arrestato negli Stati Uniti, venerdì, la nipote e la pronipote del defunto generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso in un blitz statunitense a gennaio del 2020 con un drone: lo riferisce il Dipartimento di Stato.
Le due donne sono state arrestate dopo che il segretario di Stato Marco Rubio ha revocato il loro status di residenza permanente.
«Hamideh Soleimani Afshar e sua figlia sono ora sotto la custodia dell'U.S. Immigration and Customs Enforcement (Ice)», ha dichiarato il Dipartimento di Stato in un comunicato.