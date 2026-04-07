I quattro astronauti della missione spaziale Nasa sono arrivati a più di 400mila chilometri dal nostro pianeta spingendosi oltre il primato stabilito nel 1970
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I quattro astronauti a bordo della missione spaziale Artemis II dell'Agenzia Spaziale statunitense hanno fatto la storia raggiungendo la distanza record di 248.655 miglia (400.171,4323 chilometri) dalla Terra, secondo quanto riportato dalla Nasa.
Hanno superato il record di distanza mai percorsa dall'uomo, stabilito in precedenza dall'Apollo 13 nel 1970. Il nuovo record è stato raggiunto all'1.56 di lunedì 6 aprile (EDT).